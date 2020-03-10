Именитую харьковчанку оставили без возможности подработать : из-за коронавируса отменили один из главных теннисных турниров-миллионников

Свитолина в шоке: теперь ей точно не удастся пробиться в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира, как в прошлом году.
В марте в теннисе проходят самые престижные турниры после «Больших шлемов»: Индиан-Уэллс и Майами. Они настолько мощные, что каждому выделяет по две недели в календаре, а призовые фонды у них самые большие в ATP и WTA.
Но в этом году турнир в Индиан-Уэллс не состоится, о чем стало известно за день до начала квалификации и за три – до старта основной сетки. Причиной стал коронавирус.
В Калифорнии, где должен был проводиться турнир, уже было зарегистрировано больше 100 случаев заболевания, а губернатор штата ввел режим чрезвычайной ситуации. Но это не помешало на прошлой неделе провести в Индиан-Уэллс мелкие мужской и женский турниры.
Организаторы основных соревнований о переносе, вроде, не задумывались, а только вводили санитарные меры: например, игроков попросили не кидать зрителям использованные полотенца и напульсники и не брать у них ручки и мячи, чтобы поставить автограф.
Но незадолго до старта коронавирус подобрался ближе к месту проведения турнира – в долину Коачелла и калифорнийский округ Риверсайд. Там был обнаружен первый случай заболевания коронавирусом, и местные власти заговорили о кризисе.
После этого организаторы в срочном порядке посовещались с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, местными властями и решили не проводить турнир.
Еще они пообщались с Советами игроков, но вообще для теннисистов все эти переговоры и итоговое решение стали шоком. Например, когда журналист Джон Вертхейм написал про слухи о срочных собраниях Советов, четвертьфиналист Australian Open Теннис Сандгрен ответил: «Классно, что я об этом узнал из твоего твита». А уже после отмены бельгийка Кирстен Флипкенс возмутилась: «WTA, может быть, вы хотя бы организуете встречу с игроками?».
В шоке и наша Свитолина: «Я шокирована, потому что не знала этого раньше. Наверное, это правильное решение. Мы видим, как люди во всем мире заболевают и умирают. Борьбу с эпидемией с чего-то нужно начинать»
Глава WTA Стив Саймон сообщил, что организаторы рассматривали вариант проведения турнира без зрителей, но в итоге решили, не играть совсем – хотя WTA, например, поддерживала именно промежуточную меру.
В прошлом году представительница харьковской школы тенниса уступила в Майами в борьбе за полуфинал латвийке Остапенко, получив, тем не менее, призовые «с пятю нулями».
Напомним: годом ранее, Первая ракетка Украины 24-летняя Элина Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира за год. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbes. Так, по их данным, Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.
В ТОП-10 Forbes спортсменок попали исключительно представительницы тенниса:
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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