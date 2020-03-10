10.03.2020 10:43

Харківські синхроністки стали кращими на чемпіонаті світу у Парижі

Харківські спортсменки завоювали золоті медалі на першому етапі Світової серії FINA з синхронного плавання в Парижі (Франція).



// city.kharkov.ua

Харків'янка Марта Федіна завоювала золоті нагороди в технічному і довільному соло, залишивши позаду суперниць з Франці та США.

Також харків'янки Марта Федина та Анастасія Савчук здобули «золото» в технічній програмі в дуеті. Дівчата виступили з результатом 90,8721 бала, перемігши сестер-близнючок з Франції Шарлотту і Лору Тремблей (85,7933 бала) і дует з США Аніту Альварес і Лінду Шредер (84,5879 бала). Всього у фіналі взяли участь 22 дуети спортсменок.