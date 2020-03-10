10.03.2020 10:51

К женскому празднику харьковчанка подарила себе титул (ВИДЕО)

Свитолина в трехчасовом поединке победила Боузкову и получила титул WTA - первый за последние пол-года и 14-й в карьере.



ФОТО: WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла турнир WTA International в мексиканском Монтеррее, обыграв в финале чешку Марию Боузкову - 7: 5, 4: 6, 6: 4

Уже первый розыгрыш в 11 минут показал, что поединок не будет легким. В итоге встреча продолжалась более 3:00. Боузкова выиграла тот первый гейм на подаче Свитолиной и повела 2: 0, но Элина быстро вернула равновесие, сравняла счет и дальше соперницы брали свои подачи. При счете 6: 5 Свитолина обводным ударом заработала сет-бол и с первой же попытки его реализовала.

Во втором сете, в котором соперницы уверенно брали свои подачи, все решил седьмой гейм, в котором Боузкова сделала брейк. Свитолина не сумела вернуть брейк и проиграла сет.

На старте решающей партии чешка выиграла упорный гейм на подаче Свитолиной, но дальше четыре гейма на свой счет записала украинская теннисистка. Свитолина не смогла подать на победу со счетом 5: 3, после чего реализовала свой первый матчбол уже на подаче соперницы.

Для Элина Свитолина это 14-й титул WTA в карьере и первый после ее победы на Итоговом чемпионате в сезоне-2018. В прошлом году Свитолина провела только один финал в Туре (на WTA Finals проиграла Эшли Барти).