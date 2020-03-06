Уроженец Харьковщины является фаворитом на позицию второго вратаря мадридского «Реала»

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который выступает на правах аренды за другую испанскую команду тамошней Ла Лиги «Реал Овьедо», досрочно вернется в мадридский клуб.
Мадридский "Реал" рассматривает список из шести претендентов на позицию второго вратаря команды на следующий сезон после основного голкипера Тибо Куртуа.
Предпочтение в клубе в настоящий момент отдают уроженцу Краснограда (Харьковская область) Андрею Лунину, который выступает на правах аренды за клуб Сегунды "Овьедо".
Об этом сообщил журналист Defensa Central, издания, которое специализируется на новостях о мадридском "Реале", Матео Валлехо:
"Его игра в "Овьедо" завораживает и заставляет перехватывать дыхание, а "Реал" будет лучшим местом для его роста. Но, чтобы было понятно: Лунин - на первом месте, Ареола - на втором. Остальные альтернативы пока не убеждают руководство команды и клуба".
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