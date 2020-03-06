06.03.2020 11:55

Отказавшись от парного турнира, Свитолина вышла в четвертьфинал соло - комментарии харьковской теннисистки (ВИДЕО)

В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.



© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила в матче с 31-летней беларусской Ольгой Говорцовой в 1/8 финала турнира в Монтеррее (Мексика).

Матч длился 79 минут и закончился со счетом 6:3, 6:4.

Свитолина осуществила четыре брейка, отдала две подачи сопернице и не совершила эйсов.

В матче второго круга именитая харьковчанка сразится против 17-летней Лейлы Фернандес из Канады (№126 WTA).



Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.

«Я отлично себя чувствую. Я в хорошей форме и готова играть в четвертьфинале. Каждый матч много значит, я стараюсь подготовиться ко всему, что меня ждет.

Я старалась все время быть начеку, очень быстро двигаться, думаю, именно это позволяло оставаться сконцентрированной на каждом розыгрыше» - прокомментировала теннисистка предстоящий поединок.

Свитолина приехала в Монтеррей с равным количеством побед и поражений за сезон (по шесть). В 2020-м она еще ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.

Предстоящая соперница, финалистка Акапулько-2020, Лейла Фернандес, во втором круге обыграла Слоун Стивенс.

«Я знаю, что Фернандес начинает хорошо играть в 2020-м. Она отлично бьет по мячу, нужно быть готовой и стараться доминировать. Мне важно просто сосредоточиться на своей игре». Ранее девушки не встречались.