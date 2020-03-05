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05.03.2020  19:48   

У Харкові визначилися переможці шкільної ліги з гандболу

Чемпіонів Шкільної гандбольної ліги сезону 2019/2020 рр. визначили у Харкові.


//city.kharkov.ua
У змаганнях, які проходили з жовтня, взяли участь понад 100 команд.
 
За підсумками фінального турніру, 1-е місце серед юнаків посіла команда школи №165 Київського району, а серед дівчат - команда школи №122 Московського району.
 
Кращими гравцями сезону у районах стали: Артем Шишка і Аліса Бідненко (Індустріальний район), Кирило Степанов і Каміла Миколаєва (Холодногірський), Арсеній Бондаренко і Вероніка Каліньчук (Слобідський), Микита Бурдяк та Ілона Борчан (Основ'янський), Дмитро Лугінець і Анастасія Коваль ( Шевченківський), Євген Безсонов і Вероніка Москаленко (Московський), Роман Зіненко та Вікторія Хандусенко (Київський), Микита Коваленко і Тамара Куть (Новобаварський), Ярослав Семикін і Марія Василенко (Немишлянський).
 
Всі команди отримали кубки, медалі, а також гандбольні м'ячі для занять на уроках фізкультури. Крім того, чемпіонам подарували комплекти ігрової форми.
 
Детальніше з результатами змагань можна ознайомитися тут. 
 
Зазначимо, що Харківські спортивні шкільні ліги складаються з трьох етапів: змагання на рівні шкіл, районів і фінальні, міські, в ході яких визначаються переможці шкільної ліги з різних видів спорту: бадмінтону, баскетболу, баскетболу 3х3, волейболу, гандболу, черлідінгу, легкої атлетики, регбі, футболу та шахів.
Тэги:  спорт, гандбол, харьков, школьная лига, чемпионы
 
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