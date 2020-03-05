Подростки на Салтовке соревновались по стрит-болу

В харьковских школах прошли районные соревнования по стритболу среди юношей 2002-2004 года рождения
4 марта на базе СОШ № 140 прошли районные соревнования по стритболу среди юношей 2002-2004 года рождения.
Места заняли:
I место команда юношей школы № 111;
II место - команда юношей школы № 143;
III место - команда юношей школы № 140.
Днем ранее в СОШ № 103 также прошли районные соревнования по стритболу. Соревнования проходили по возрастным группам.
Девушки 2002-2004 года рождения:
I место - команда СОШ № 140;
II место - команда СОШ № 128;
III место - команда школы № 103.
Девушки 2005 года рождения и моложе:
I место - команда СОШ № 103;
II место - команда школы № 156;
III место - команда школы № 122.
Юноши 2005 года рождения и моложе:
I место - команда СОШ № 97;
II место - СОШ № 167;
III место - команда школы № 156.
Победители возрастных номинаций примут участие в городском этапе.
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