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05.03.2020  15:57   

Подростки на Салтовке соревновались по стрит-болу

В харьковских школах прошли районные соревнования по стритболу среди юношей 2002-2004 года рождения


://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua

4 марта на базе СОШ № 140 прошли районные соревнования по стритболу среди юношей 2002-2004 года рождения. 

Места заняли:

I место команда юношей школы № 111; 

II место - команда юношей школы № 143; 

III место - команда юношей школы № 140.

Днем ранее в СОШ № 103 также прошли районные соревнования по стритболу. Соревнования проходили по возрастным группам. 

Девушки 2002-2004 года рождения:

I место - команда СОШ № 140; 

II место - команда СОШ № 128; 

III место - команда школы № 103.

Девушки 2005 года рождения и моложе:

I место - команда СОШ № 103; 

II место - команда школы № 156; 

III место - команда школы № 122.

Юноши 2005 года рождения и моложе:

I место - команда СОШ № 97; 

II место - СОШ № 167; 

III место - команда школы № 156.

Победители возрастных номинаций примут участие в городском этапе.

 

 

Источник:   Управление образования администрации московского района ХГС
 Тэги:  подростки, баскетбол, харьков школа, соревноания
 
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