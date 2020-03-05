Главная Новости Спорт Бадмінтоністки з Харкова успішно виступили на турнірі в Словаччині
05.03.2020  11:54   

Бадмінтоністки з Харкова успішно виступили на турнірі в Словаччині

Харківський дует Анастасія Прозорова і Валерія Рудакова завоювали бронзову медаль на міжнародному турнірі з бадмінтону «Slovak Open 2020», який пройщов в Тренчині (Словаччина).


://city.kharkov.ua

У жіночій парній категорії харків'янки з рахунком 15:21, 21:17, 21:15 перемогли бадмінтоністок з Норвегії, а також з рахунком 21:12, 21:11 - спортсменок з Угорщини. У півфіналі суперницями Анастасії і Валерії стали представниці Китаю, у яких виграти не вдалося.

За підсумками турніру харків'янки розділили 3-е місце з ще однією парою з Угорщини.

Зазначимо, бронзова медаль харківських спортсменок стала єдиною, яку змогли завоювати на змаганнях в Словаччині українські бадмінтоністи.

Источник:   ХГС
 Тэги:  бадминтон, харьков, соперники, победа
 
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