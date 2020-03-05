Бадмінтоністки з Харкова успішно виступили на турнірі в Словаччині

Харківський дует Анастасія Прозорова і Валерія Рудакова завоювали бронзову медаль на міжнародному турнірі з бадмінтону «Slovak Open 2020», який пройщов в Тренчині (Словаччина).
У жіночій парній категорії харків'янки з рахунком 15:21, 21:17, 21:15 перемогли бадмінтоністок з Норвегії, а також з рахунком 21:12, 21:11 - спортсменок з Угорщини. У півфіналі суперницями Анастасії і Валерії стали представниці Китаю, у яких виграти не вдалося.
За підсумками турніру харків'янки розділили 3-е місце з ще однією парою з Угорщини.
Зазначимо, бронзова медаль харківських спортсменок стала єдиною, яку змогли завоювати на змаганнях в Словаччині українські бадмінтоністи.
Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
140 лет назад родился один из выдающихся математиков ХХ века Сергей Бернштейн.
влажность:
давление:
ветер: