05.03.2020 11:54

Бадмінтоністки з Харкова успішно виступили на турнірі в Словаччині

Харківський дует Анастасія Прозорова і Валерія Рудакова завоювали бронзову медаль на міжнародному турнірі з бадмінтону «Slovak Open 2020», який пройщов в Тренчині (Словаччина).



://city.kharkov.ua

У жіночій парній категорії харків'янки з рахунком 15:21, 21:17, 21:15 перемогли бадмінтоністок з Норвегії, а також з рахунком 21:12, 21:11 - спортсменок з Угорщини. У півфіналі суперницями Анастасії і Валерії стали представниці Китаю, у яких виграти не вдалося.



За підсумками турніру харків'янки розділили 3-е місце з ще однією парою з Угорщини.



Зазначимо, бронзова медаль харківських спортсменок стала єдиною, яку змогли завоювати на змаганнях в Словаччині українські бадмінтоністи.