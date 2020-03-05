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05.03.2020  10:45   

Харьковская теннисистка снялась с парного турнира, продолжая одиночную борьбу

Свитолина снялась с парного турнира в Монтеррее: причины ни она ни ее напарница - британка, не озвучивают.


Элина Свитолина / Getty Images

Представительница харьковской школы тенниса Элина Свитолина отказалась принимать участие в четвертьфинальном матче парного турнира в Монтеррее (Мексика). Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Вместе с британкой Йоханной Контой Свитолина должна была встретиться с дуэтом Мария Боузкова/Рената Ворачова. Но чешки на отказе соперниц напрямую вышли в полуфинал соревнований.

Точная причина подобного решения Свитолиной и Конты остается неизвестной.

Напомним, что Свитолина обыграла Ковинич в первом круге одиночного турнира в Монтеррее.

Во втором круге соревнований Элина встретится с белоруской Ольгой Говорцовой. По мнению букмекеров, фаворитом, с коэффициентом 1:3, на этой встрече является украинка.

Это будет первый матч между соперницами.

Источник:   isport
 Тэги:  свитолина, турнир, тэнис, подготовка
 
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