Харьковская теннисистка снялась с парного турнира, продолжая одиночную борьбу

Свитолина снялась с парного турнира в Монтеррее: причины ни она ни ее напарница - британка, не озвучивают.
Представительница харьковской школы тенниса Элина Свитолина отказалась принимать участие в четвертьфинальном матче парного турнира в Монтеррее (Мексика). Об этом сообщает пресс-служба WTA.
Вместе с британкой Йоханной Контой Свитолина должна была встретиться с дуэтом Мария Боузкова/Рената Ворачова. Но чешки на отказе соперниц напрямую вышли в полуфинал соревнований.
Точная причина подобного решения Свитолиной и Конты остается неизвестной.
Напомним, что Свитолина обыграла Ковинич в первом круге одиночного турнира в Монтеррее.
Во втором круге соревнований Элина встретится с белоруской Ольгой Говорцовой. По мнению букмекеров, фаворитом, с коэффициентом 1:3, на этой встрече является украинка.
Это будет первый матч между соперницами.
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