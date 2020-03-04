Под эгидой профильного департамента горсовета стартовали бесплатные курси «Kharkiv Sport Academy»

Департаментом семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета совместно с креативным агентством Boomerang дан старт бесплатным курсам «Kharkiv Sport Academy» для спортивных федераций (ассоциаций) и клубов города Харькова.
В Центре поддержки молодежных инициатив «ХАБ 6/9" (площадь Свободы, 5/1, 6-й подъезд, 9-й этаж, Госпром), Департаментом семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета совместно с креативным агентством Boomerang дан старт бесплатным курсам «Kharkiv Sport Academy» для спортивных федераций (ассоциаций) и клубов города Харькова.
«Спортивная академия» — это образовательные курсы, которые направлены на развитие навыков в сфере пиара (связей с общественностью), наполнения страниц в социальных сетях, их продвижения, позиционирования, а также копирайтинга.
В период с 3 марта по 21 апреля спикеры агентства проведут пятнадцать занятий, где 30 зарегистрированных участников, желающих подчеркнуть индивидуальность своей организации и повысить ее узнаваемость, смогут овладеть навыками развития собственного бренда, наполнение страниц в социальных сетях, их продвижение, позиционирование, а также копирайтинга.
В результате прохождения занятий участники получат готовую страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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