Главная Новости Спорт Под эгидой профильного департамента горсовета стартовали бесплатные курси «Kharkiv Sport Academy»
04.03.2020  15:48   

Под эгидой профильного департамента горсовета стартовали бесплатные курси «Kharkiv Sport Academy»

Департаментом семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета совместно с креативным агентством Boomerang дан старт бесплатным курсам «Kharkiv Sport Academy» для спортивных федераций (ассоциаций) и клубов города Харькова.


://sportevents.kharkiv.ua/

 В Центре поддержки молодежных инициатив «ХАБ 6/9" (площадь Свободы, 5/1, 6-й подъезд, 9-й этаж, Госпром), Департаментом семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета совместно с креативным агентством Boomerang  дан старт бесплатным курсам «Kharkiv Sport Academy» для спортивных федераций (ассоциаций) и клубов города Харькова.

«Спортивная академия» — это образовательные курсы, которые направлены на развитие навыков в сфере пиара (связей с общественностью), наполнения страниц в социальных сетях, их продвижения, позиционирования, а также копирайтинга.

В период с 3 марта по 21 апреля спикеры  агентства проведут пятнадцать занятий, где 30 зарегистрированных участников, желающих подчеркнуть индивидуальность своей организации и повысить ее узнаваемость, смогут овладеть навыками развития собственного бренда, наполнение страниц в социальных сетях, их продвижение, позиционирование, а также копирайтинга.

В результате прохождения занятий участники получат готовую страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения.

 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спорт, продвижение, харьков, академия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Спорт Харків'янки виграли зимову першість України з футболу 23.02 Спорт Футбол. Харьковские стражи порядка будут обеспечивать порядок на матче 22.02 Спорт Грэпплинг. Харьковчанка - сильнейшая в Европе (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 