04.03.2020 15:48

Под эгидой профильного департамента горсовета стартовали бесплатные курси «Kharkiv Sport Academy»

Департаментом семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета совместно с креативным агентством Boomerang дан старт бесплатным курсам «Kharkiv Sport Academy» для спортивных федераций (ассоциаций) и клубов города Харькова.



://sportevents.kharkiv.ua/

В Центре поддержки молодежных инициатив «ХАБ 6/9" (площадь Свободы, 5/1, 6-й подъезд, 9-й этаж, Госпром), Департаментом семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета совместно с креативным агентством Boomerang дан старт бесплатным курсам «Kharkiv Sport Academy» для спортивных федераций (ассоциаций) и клубов города Харькова.

«Спортивная академия» — это образовательные курсы, которые направлены на развитие навыков в сфере пиара (связей с общественностью), наполнения страниц в социальных сетях, их продвижения, позиционирования, а также копирайтинга.

В период с 3 марта по 21 апреля спикеры агентства проведут пятнадцать занятий, где 30 зарегистрированных участников, желающих подчеркнуть индивидуальность своей организации и повысить ее узнаваемость, смогут овладеть навыками развития собственного бренда, наполнение страниц в социальных сетях, их продвижение, позиционирование, а также копирайтинга.

В результате прохождения занятий участники получат готовую страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения.