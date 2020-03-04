Юниоры Металлиста на прощанье громко хлопнули дверью

«Металлист 1925» U-17 прекращает участие в зимнем чемпионате Харькова
В минувшие выходные состоялись поединки заключительного 6-го тура группового этапа зимнего чемпионата Харькова. Команда "Металлист 1925" U-17 одержала разгромную победу над "Old boys".
"Металлист 1925" U-17 - "Old boys" - 6: 0
Голы: Туладзе - 2, Горло, Назаров, Огурцов, Пирог
Набрав 12 баллов в шести сыгранных поединках, юниоры Металлиста заняли четвертое место в своей группе и прекратили участие в соревновании.
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