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04.03.2020  14:42   

Юниоры Металлиста на прощанье громко хлопнули дверью

«Металлист 1925» U-17 прекращает участие в зимнем чемпионате Харькова


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В минувшие выходные состоялись поединки заключительного 6-го тура группового этапа зимнего чемпионата Харькова. Команда "Металлист 1925" U-17 одержала разгромную победу над "Old boys".

"Металлист 1925" U-17 - "Old boys" - 6: 0
Голы: Туладзе - 2, Горло, Назаров, Огурцов, Пирог

Набрав 12 баллов в шести сыгранных поединках, юниоры Металлиста заняли четвертое место в своей группе и прекратили участие в соревновании.

Источник:   Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат
 
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