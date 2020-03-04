Харків'яни завоювали сім медалей на юніорському чемпіонаті з біатлону

Юніорський чемпіонат України з біатлону пройшов 21-28 лютого у Західному реабілітаційно-спортивному центрі у Яворові (Львівська область).
За підсумками змагань, збірна Харківської області отримала дві золоті, дві срібні та три бронзові нагороди. Золоті медалі харківські біатлоністи завоювали в естафетах. Серед юніорів чемпіонами стали Степан Кінаш, Євген Малишев, Олександр Пономаренко і Юрій Ситник. Команда фінішувала з результатом 1:36:14.6, випередивши збірні Чернігівської та Сумської областей.
Також збірна Харківської області виграла змішану естафету з результатом 1:22.26. Харків'яни на півхвилини випередили команду Київської області і на півтори хвилини біатлоністів зі столиці.
Крім того, Оксана Коваленко посіла друге місце в мас-старті серед юніорок. Також харків'янка стала бронзовим призером у спринті.
У мас-старті серед юніорів Олександр Пономаренко посів друге місце, а Юрій Ситник - третє. Також Олександр Пономаренко завоював бронзову нагороду в спринті. Крім того, бронзову медаль завоювала Любов Кіпьяченкова, яка третьою фінішувала в індивідуальній гонці на 12,5 км.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажность:
давление:
ветер: