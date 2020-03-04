04.03.2020 12:43

Харків'яни завоювали сім медалей на юніорському чемпіонаті з біатлону

Юніорський чемпіонат України з біатлону пройшов 21-28 лютого у Західному реабілітаційно-спортивному центрі у Яворові (Львівська область).



://city.kharkov.ua

За підсумками змагань, збірна Харківської області отримала дві золоті, дві срібні та три бронзові нагороди. Золоті медалі харківські біатлоністи завоювали в естафетах. Серед юніорів чемпіонами стали Степан Кінаш, Євген Малишев, Олександр Пономаренко і Юрій Ситник. Команда фінішувала з результатом 1:36:14.6, випередивши збірні Чернігівської та Сумської областей.



Також збірна Харківської області виграла змішану естафету з результатом 1:22.26. Харків'яни на півхвилини випередили команду Київської області і на півтори хвилини біатлоністів зі столиці.



Крім того, Оксана Коваленко посіла друге місце в мас-старті серед юніорок. Також харків'янка стала бронзовим призером у спринті.



У мас-старті серед юніорів Олександр Пономаренко посів друге місце, а Юрій Ситник - третє. Також Олександр Пономаренко завоював бронзову нагороду в спринті. Крім того, бронзову медаль завоювала Любов Кіпьяченкова, яка третьою фінішувала в індивідуальній гонці на 12,5 км.