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04.03.2020  10:20   

Харьковский борец Семен Новиков - лучший спортсмен февраля в Украине

Подводя итоги спортивного месяца Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила замечательные достижения на международной арене украинских биатлонистов, борцов и стрелков.


://noc-ukr.org/news

После детального анализа выступлений спортсменов и консультаций с национальными федерациями видов спорта НОК признал лучшим спортсменом февраля в Украине чемпиона Европы по греко-римской борьбе Семена Новикова. Его личный наставник Юрий Тимченко стал лучшим тренером последнего зимнего месяца.

Впервые высокого признания НОК талантливый двукратный чемпион мира в возрастной категории U-23 удостоен благодаря блестящему выступлению на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который состоялся в Риме (Италия).

В финале весовой категории 87 кг Семен Новиков одолел чемпиона Европы и призера чемпионатов мира по Венгрии Виктора Льоринца. Украинец не оставил шансов сопернику, победив венгра со счетом 7: 1.

Отметим, триумфа на европейском первенстве среди взрослых Семен Новиков уже дважды поднимался на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира в возрастной категории U-23.

Источник:   НОК Украины
 Тэги:  борьба, олимпиада, харьков, рейтинг, признание
 
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