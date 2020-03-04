04.03.2020 10:20

Харьковский борец Семен Новиков - лучший спортсмен февраля в Украине

Подводя итоги спортивного месяца Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила замечательные достижения на международной арене украинских биатлонистов, борцов и стрелков.



://noc-ukr.org/news

После детального анализа выступлений спортсменов и консультаций с национальными федерациями видов спорта НОК признал лучшим спортсменом февраля в Украине чемпиона Европы по греко-римской борьбе Семена Новикова. Его личный наставник Юрий Тимченко стал лучшим тренером последнего зимнего месяца.

Впервые высокого признания НОК талантливый двукратный чемпион мира в возрастной категории U-23 удостоен благодаря блестящему выступлению на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который состоялся в Риме (Италия).

В финале весовой категории 87 кг Семен Новиков одолел чемпиона Европы и призера чемпионатов мира по Венгрии Виктора Льоринца. Украинец не оставил шансов сопернику, победив венгра со счетом 7: 1.

Отметим, триумфа на европейском первенстве среди взрослых Семен Новиков уже дважды поднимался на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира в возрастной категории U-23.