Харьковский борец Семен Новиков - лучший спортсмен февраля в Украине

Подводя итоги спортивного месяца Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила замечательные достижения на международной арене украинских биатлонистов, борцов и стрелков.
После детального анализа выступлений спортсменов и консультаций с национальными федерациями видов спорта НОК признал лучшим спортсменом февраля в Украине чемпиона Европы по греко-римской борьбе Семена Новикова. Его личный наставник Юрий Тимченко стал лучшим тренером последнего зимнего месяца.
Впервые высокого признания НОК талантливый двукратный чемпион мира в возрастной категории U-23 удостоен благодаря блестящему выступлению на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который состоялся в Риме (Италия).
В финале весовой категории 87 кг Семен Новиков одолел чемпиона Европы и призера чемпионатов мира по Венгрии Виктора Льоринца. Украинец не оставил шансов сопернику, победив венгра со счетом 7: 1.
Отметим, триумфа на европейском первенстве среди взрослых Семен Новиков уже дважды поднимался на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира в возрастной категории U-23.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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