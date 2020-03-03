03.03.2020 11:40

Харьковские команды отличились в региональном первенстве по футболу

Очередной тур зимнего чемпионата Харьковской области по футболу оказался удачным для двух коллективов «Универа-Динамо»: первая команда разгромила изюмский «Кременец» (5: 0), а вторая переиграла крепкий Солоницевский «Энергетик» (4: 2).



Фото: facebook.com/fcud.hnuvs

В минувшие выходные, 29 февраля - 1 марта, прошли матчи зимнего чемпиона Харьковской области по футболу. Действующий победитель этого первенства, харьковский «Универ-Динамо», выступающий в группе А, в третьем туре встречался с Изюмским «Кременца». Динамовцы по всем статьям переиграли своего соперника, создав ряд опасных моментов. Счет в матче мог быть двузначным, но подопечные Сергея Сизихина ограничились пятью забитыми мячами - 5: 0.

После двух туров динамовцы набрали шесть очков и занимают первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Абсолютным показателем, как и харьковчане, может похвастаться и серебряный призер прошлогоднего зимнего первенства, первомайский «Квадро». В отчетном туре команда из райцентра играла против балаклейских «цементников», которого обыграла 4: 2.

В минувшие выходные свой первый матч в этом чемпионате провел харьковский «Анкар» - встречался с «Ареной» и обыграл ее 2: 0.

В группе В, как и в А, два коллектива набрали максимальное количество баллов. ФК «Змиев» во втором туре играл против Нововодолазской «Водолаги», на этот раз сыграл лучше, чем в стартовом поединке. Напомним, в первом туре подопечные Андрея Петька сокрушительно проиграли Солоницевского «Энергетике» с Дергачевского района - 1: 9 . Сейчас нововодолажци выступили лучше, запечатленные на табло - достойная поражение 1: 3.

Улучшить игру после провального старта удалось не только «Водолаге», но и харьковской «Кобре», которая проиграла с аналогичным счетом ребятам из УФК U-17. Впрочем «кобры» и вообще могли зацепиться за ничью. Первый тайм они проиграли 0: 2, а на 54-й минуте усилиями Александра Кирдоды подобрались к сопернику на расстояние одного забитого мяча. И впоследствии «Кобра» получила прекрасный шанс отличиться во второй раз. На 70-й минуте команда заработала пенальти, впрочем Богдан Полешко не сумел его реализовать. И почти сразу с командой плохо шутку сыграло правило: «Не забиваешь ты - забивают тебе». На 71-й минуте ребята из УФК удвоили свое преимущество, в итоге одержав вторую победу на турнире - 3: 1.

Дебютную победу в зимнем первенстве одержал харьковский «Универ-Динамо-2», который встречался с Солоницевского «Энергетиком». Как сообщает пресс-служба динамовцев, дублеры «бело-синих» крайне активно начали отчетный поединок - команды не сыграли и четырех минут, как харьковчане вели 2: 0. После такого провального старта «энергетики» сумели прийти в себя ближе к середине первой половины встречи. Форварды создали несколько опасных моментов у ворот соперника, один из которых завершился результативно.

После перерыва команда-лидер контролировала ход поединка и сумела довести счет до разгромного - 4: 1. И в концовке матча «энергетики» отыграли один мяч, таким образом установив итоговый счет встречи - 4: 2 в пользу «Универа-Динамо-2».