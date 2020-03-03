Харьковские легкоатлеты отличились «бронзой» Кубка Украины

27 февраля в Киеве состоялся Кубок Украины по легкой атлетике, на котором харьковчане завоевали две бронзовые медали.
Еще одну бронзовую медаль харьковские спортсмены получили в толкании ядра. Дмитрий Манжай занял третье место с результатом 17.40м. Победителем Кубка Украины в толкании ядра среди мужчин стал Виктор Самолюк из Киевской области - 18.97м.
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Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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