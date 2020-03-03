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03.03.2020  08:29   

Харьковские легкоатлеты отличились «бронзой» Кубка Украины

27 февраля в Киеве состоялся Кубок Украины по легкой атлетике, на котором харьковчане завоевали две бронзовые медали.


// ХОГА
По итогам соревнований в прыжках в высоту среди мужчин третье место с результатом 2.10м занял Денис Пикаш. Выше всех прыгнул Дмитрий Яковенко из Кировоградской области, результат которого был 2.20 м.

Еще одну бронзовую медаль харьковские спортсмены получили в толкании ядра. Дмитрий Манжай занял третье место с результатом 17.40м. Победителем Кубка Украины в толкании ядра среди мужчин стал Виктор Самолюк из Киевской области - 18.97м.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  легкая атлетика, кубок украины, харьков, бронзовая медаль
 
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