02.03.2020 17:25

Ушу: харків'яни завоювали медалі на чемпіонаті України серед юніорів

Чемпіонат України з ушу серед юніорів та юнаків та чемпіонат України з традиційного ушу пройшли у Броварах (Київська обл.).



//city.kharkov.ua

У них взяли участь понад 300 спортсменів з 17 регіонів України та команда з Республіки Білорусь.

Юні харківські спортсмени завоювали 4 золоті, 7 срібних та 1 бронзову нагороди. Серед наймолодших учасниць два «золота» і «срібло» отримала Ясенія Манько, а найрезультативнішим юніором став Ігор Панасенко, на рахунку якого одна золота і три срібні медалі.

У змаганнях з традиційного ушу харків'яни здобули 4 золоті, 3 срібні та 3 бронзові нагороди. У старшій віковій групі Вікторія Арістова отримала золоту та срібну нагороди, Роман Бесєдін - золоту, Наталя Опріщенко і Микита Тарасов - по одній золотій і срібній медалі.