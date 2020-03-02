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02.03.2020  17:25   

Ушу: харків'яни завоювали медалі на чемпіонаті України серед юніорів

Чемпіонат України з ушу серед юніорів та юнаків та чемпіонат України з традиційного ушу пройшли у Броварах (Київська обл.).


//city.kharkov.ua
У них взяли участь понад 300 спортсменів з 17 регіонів України та команда з Республіки Білорусь.
 
Юні харківські спортсмени завоювали 4 золоті, 7 срібних та 1 бронзову нагороди. Серед наймолодших учасниць два «золота» і «срібло» отримала Ясенія Манько, а найрезультативнішим юніором став Ігор Панасенко, на рахунку якого одна золота і три срібні медалі.
 
У змаганнях з традиційного ушу харків'яни здобули 4 золоті, 3 срібні та 3 бронзові нагороди. У старшій віковій групі Вікторія Арістова отримала золоту та срібну нагороди, Роман Бесєдін - золоту, Наталя Опріщенко і Микита Тарасов - по одній золотій і срібній медалі.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  ушу, чемпионы и призеры, харьков
 
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