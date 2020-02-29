Харьковские футболисты присоединились к отмечанию редкого праздника в последний день зимы

Арсен Белименко и Владислав Дмитренко отличились в флэшмобе «Я поддерживаю орфанных»
Раз в четыре года, 29-го февраля, во всем мире отмечают День орфанных - людей с редкими заболеваниями. В этот день Орфанные сообщества демонстрируют, что люди, страдающие эти редкие и неизлечимые заболевания, все равно является частью общества, и при правильном лечении могут быть полноценными членами общества. Орфанные пациенты нуждаются в поддержке, без государственной помощи и финансирования им не выжить.
Не остались в стороне и игроки "Металлиста 1925". Так, Арсен Белименко и Владислав Дмитренко приняли участие в специальной фотосессии, которую устроили харьковские благотворительные организации.
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Древние римляне впервые отметили этот день в 45 году до нашей эры.
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