Главная Новости Спорт Харьковские футболисты присоединились к отмечанию редкого праздника в последний день зимы
29.02.2020  16:16   

Харьковские футболисты присоединились к отмечанию редкого праздника в последний день зимы

Арсен Белименко и Владислав Дмитренко отличились в флэшмобе «Я поддерживаю орфанных»


://facebook.com

Раз в четыре года, 29-го февраля, во всем мире отмечают День орфанных - людей с редкими заболеваниями. В этот день Орфанные сообщества демонстрируют, что люди, страдающие эти редкие и неизлечимые заболевания, все равно является частью общества, и при правильном лечении могут быть полноценными членами общества. Орфанные пациенты нуждаются в поддержке, без государственной помощи и финансирования им не выжить.

Не остались в стороне и игроки "Металлиста 1925". Так, Арсен Белименко и Владислав Дмитренко приняли участие в специальной фотосессии, которую устроили харьковские благотворительные организации.

 

Источник:   ФК Металлист
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.02 Спорт Национальная девичья сборная Украины до 17 лет разгромно «всухую» проиграла команде харьковчанок 29.02 Спорт Жеребьевка Лиги Европы определила футбольных гостей Харькова 28.02 Спорт Харків'янки виграли зимову першість України з футболу
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 