29.02.2020 15:48

Рейтинг WTA: именитая харьковчанка опустилась еще на одну строчку

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты.



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Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и теперь занимает седьмое место в списке. На прошлой неделе девушка уступила американке Дженнифер Брэйди на старте турнира в Дубае.

Даяна Ястремская также неудачно выступила в Дубае, однако при этом отыграла одну позицию и сейчас занимает 25-ю строчку.

Наибольшего прогресса среди украинок на прошлой неделе достигла Марта Костюк, которая одержала победу на турнире в Каире.

Рейтинг WTA. 24 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8367 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6076

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5200

4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4665

5 (7). София Кенин (США) - 4490

6 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335

7 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4301

8 (9). Серена Уильямс (США) - 3915

9 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3875

10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3625

…

25 (26). Даяна Ястремская (Украина) - 1785

99 (89). Катерина Козлова (Украина) - 658

106 (105). Катарина Завацкая (Украина) - 627

140 (141). Ангелина Калинина (Украина) - 436

141 (168). Марта Костюк (Украина) - 434

150 (126). Леся Цуренко (Украина) - 404

211 (231). Дарья Снигур (Украина) - 284