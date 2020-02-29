Рейтинг WTA: именитая харьковчанка опустилась еще на одну строчку

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и теперь занимает седьмое место в списке. На прошлой неделе девушка уступила американке Дженнифер Брэйди на старте турнира в Дубае.
Даяна Ястремская также неудачно выступила в Дубае, однако при этом отыграла одну позицию и сейчас занимает 25-ю строчку.
Наибольшего прогресса среди украинок на прошлой неделе достигла Марта Костюк, которая одержала победу на турнире в Каире.
Рейтинг WTA. 24 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8367 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6076
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5200
4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4665
5 (7). София Кенин (США) - 4490
6 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335
7 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4301
8 (9). Серена Уильямс (США) - 3915
9 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3875
10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3625
…
25 (26). Даяна Ястремская (Украина) - 1785
99 (89). Катерина Козлова (Украина) - 658
106 (105). Катарина Завацкая (Украина) - 627
140 (141). Ангелина Калинина (Украина) - 436
141 (168). Марта Костюк (Украина) - 434
150 (126). Леся Цуренко (Украина) - 404
211 (231). Дарья Снигур (Украина) - 284
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