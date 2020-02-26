Гол харьковчанки переписал историю национального футбольного первенства (ФОТО)

Харьковчанки «междусобойчиком» решали вопрос первенства в зимнем чемпионате 2020.
В финальном матче встретились две лучшие команды Украины - харьковские «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2».
Судьбу матча и всего турнира решил единственный мяч, который забила игрок «Жилстроя-1» Дарья Апанащенко. Таким образом, победил со счетом 1:0 команда «Жилстрой-1» стала победителем зимнего чемпионата Украины.
Заключительный гол «Жилстрой-2» в конце предыдущего поединка за выход в финал переписал историю «Зимней первенства». Гол Анастасии Скорынина стал 600-м по счету на всех турнирах, проводимых в Украине с 2008 года.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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