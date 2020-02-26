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26.02.2020  12:20   

Гол харьковчанки переписал историю национального футбольного первенства (ФОТО)

Харьковчанки «междусобойчиком» решали вопрос первенства в зимнем чемпионате 2020.


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В финальном матче встретились две лучшие команды Украины - харьковские «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2».

Судьбу матча и всего турнира решил единственный мяч, который забила игрок «Жилстроя-1» Дарья Апанащенко. Таким образом, победил со счетом 1:0 команда «Жилстрой-1» стала победителем зимнего чемпионата Украины.

Заключительный гол «Жилстрой-2» в конце предыдущего поединка  за выход в финал переписал историю «Зимней первенства». Гол Анастасии Скорынина стал 600-м по счету на всех турнирах, проводимых в Украине с 2008 года.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, женский, харьков, матч, результат
 
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