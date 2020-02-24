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24.02.2020  14:41   

Стрільба з луку. Харків'яни успішно виступили на чемпіонаті України (ФОТО)

Чемпіонат України зі стрільби з лука серед кадетів у приміщенні пройшов 19-23 лютого у місті Черкаси.

У ньому взяли участь лучники з 11 областей України, які змагалися в категорії «класичний лук».
 
Серед дівчат у категорії молодших кадетів 2006 р.н. і молодше в особистому заліку бронзову медаль виборола вихованка дитячо-юнацької спортивної школи «Комунар» Ірина Ярмак.
 
Дві команди - чоловіча «Харківська-1» (Микита Дюнящев, Олександр Жук, Дмитро Ярмак) і жіноча «Харківська-1» (Олександра Арістова, Вероніка Погорєлова, Софія Постельняк) - посіли треті місця в командній першості серед кадетів і кадеток 2003-2005 р.н. Крім того, на рахунку харків'янок срібна медаль в командній першості серед дівчат в категорії молодших кадетів 2006 р.н. і молодше.
 
Також на чемпіонаті вихованець спортшколи «Комунар» Микита Дюняшев виконав норматив майстра спорту України зі стрільби з лука, набравши 579 очок у вправі М-3х2.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  стрельба, призер, харьков, лук
 
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