Стрільба з луку. Харків'яни успішно виступили на чемпіонаті України (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 24 февраля Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 24 февраля Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.