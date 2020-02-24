Стрільба з луку. Харків'яни успішно виступили на чемпіонаті України (ФОТО)

Чемпіонат України зі стрільби з лука серед кадетів у приміщенні пройшов 19-23 лютого у місті Черкаси.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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