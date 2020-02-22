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22.02.2020  15:50   

Грэпплинг. Харьковчанка - сильнейшая в Европе (ФОТО)

Екатерина Шакалова привезла золото, а ее земляки - серебро и бронзу из Рима.


//kharkivoda.gov.ua/news
С 16 по 19 февраля 2020 года в итальянском Риме состоялись соревнования, на которых харьковские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.
 
Участие в них приняли около 500 борцов из 26 стран Европы. Украину представлял 21 спортсмен, из них - пятеро харьковчан, трое из которых вернулись домой с медалями.
 
Две золотые медали были на счету Екатерины Шакалової, которая уверенно победила соперниц в весовой категории до 64кг в двух видах борьбы: грепплінг - борьба без ги (разновидность кимоно) и грепплінг ги - борьба в ги.
 
Кроме чемпионских титулов, подопечная тренера Владислава Сороки также завоевала право участвовать во Всемирных играх, которые в 2021 году пройдут в Казахстане.
 
В свою очередь Елена Герман заняла второе место в разделе «грепплінг», а Даниил Ильинский - третьих в разделе «грепплінг ги». Немного не дотянули до медалей Анатолий Егиазарян и Баграт Адамія, уступив соперникам в «бронзовых» финалах.
 
В общекомандном зачете сборная Украины заняла третье место. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
 
 
 
Тэги:  спорт, грэпплинг, харьков, чемпионы и призеры, чемпионат европы, первенство континента, золото, серебро, бронза
 
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