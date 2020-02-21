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21.02.2020  17:12   

Самбо. Харьковские копы - вице-чемпионы Украины (ФОТО)

За главный приз на ковре боролись 205 сотрудников полиции в составе 27 сборных команд Главных управлений Национальной полиции Украины.


hk.npu.gov.ua
По итогам командной борьбы первое место заняла команда ГУНП Николаевской области, второе - полицейские Харьковской области, третье - Луганская область.
 
Напомним, в течение двух дней на спортивной базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого спортсмены-полицейские соревновались в 8 весовых категориях от 57 до более 100 килограммов.
 
За участниками наблюдали и выбирали победителей судейская коллегия в составе главного судьи, его заместителей и десяти судей. 
 
Как признались сами спортсмены, борьба была достаточно жаркой.
 
- Очень сильный чемпионат, очень сильные соперники , - признался капитан команды ГУНП в Харьковской области, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Европы по борьбе боевого самбо Владислав Руднев. - Несмотря на то, что я активный участник всех соревнований но был удивлен, какой высокий уровень имеют спортсмены, которые несут службу в рядах полиции.
 
В конце спортивного мероприятия всем призерам в каждой весовой категории руководитель харьковской полиции Валерий Сокуренко вручил дипломы, медали, а также памятные часы. Команды-победители были награждены кубками.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  самбо, чемпионат, харьков, вице-чемпион, призер, николаев, луганск
 
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