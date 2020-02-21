21.02.2020 17:12

Самбо. Харьковские копы - вице-чемпионы Украины (ФОТО)

За главный приз на ковре боролись 205 сотрудников полиции в составе 27 сборных команд Главных управлений Национальной полиции Украины.



hk.npu.gov.ua

По итогам командной борьбы первое место заняла команда ГУНП Николаевской области, второе - полицейские Харьковской области, третье - Луганская область.

Напомним, в течение двух дней на спортивной базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого спортсмены-полицейские соревновались в 8 весовых категориях от 57 до более 100 килограммов.

За участниками наблюдали и выбирали победителей судейская коллегия в составе главного судьи, его заместителей и десяти судей.

Как признались сами спортсмены, борьба была достаточно жаркой.

- Очень сильный чемпионат, очень сильные соперники , - признался капитан команды ГУНП в Харьковской области, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Европы по борьбе боевого самбо Владислав Руднев. - Несмотря на то, что я активный участник всех соревнований но был удивлен, какой высокий уровень имеют спортсмены, которые несут службу в рядах полиции.

В конце спортивного мероприятия всем призерам в каждой весовой категории руководитель харьковской полиции Валерий Сокуренко вручил дипломы, медали, а также памятные часы. Команды-победители были награждены кубками.