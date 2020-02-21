21.02.2020 09:32

Как вели себя болельщики во время вчерашнего матча Лиги Европы, рассказали в полиции

Футбольный матч прошел без грубых нарушений общественного порядка.



// Нацполиция

20 февраля на стадионе «Металлист» в рамках лиги Европы состоялась игра между командами «Шахтер» (Украина, Донецк) - «Бенфика» (Португалия, Лиссабон), по которой наблюдали около 24 тысяч болельщиков.

Охрану правопорядка обеспечивали 1200 работников Нацполиции и 400 военнослужащих Нацгвардии.



Совместно со стюардами работники полиции проводили осмотр болельщиков по выявлению запрещенных предметов, нацгвардийцы обеспечивали общественную безопасность по периметру стадиона. Патрульная полиция следила за дорожным движением вблизи стадиона «Металлист» и на прилегающих к нему улицах.



Благодаря принятым мерам нарушений правопорядка не допущено.