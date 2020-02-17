17.02.2020 16:55

Тренер харьковчан прокомментировал домашний разгром от херсонского «Днепра» (ФОТО)

16 февраля МХК «Динамо» на встрече с херсонским «Днепром» в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч не смог забить ни одной шайбы.



://dynamo.kharkiv.ua

Главный тренер харьковчан Александр Панченко прокомментировал разгромный исход поединка :

МХК “Динамо” – “Днепр” 0:8 (0:3, 0:3, 0:2)

“Наверное, из трех периодов, первый был ничего. Единственное, что за две минуты пропустили три шайбы. Не хватает нам устойчивости, потеря концентрации. 3-4 смены и пропустить три шайбы – это многовато для этого чемпионата.

Второй период, я думаю, он был самый не впечатлительный. Ну, а третий – получше. Ребята немного поуверенней себя чувствовали и при счете 0:8 моментов голевых было очень много.

Хорошо сыграл вратарь соперников, ну и не хватило ребятам исполнительского мастерства. В принципе, молодые ребята, где-то не хватило хладнокровия, где-то точности.

Спасибо болельщикам. Я ребятам перед игрой сказал, что сегодня много зрителей. Поиграйте не ради себя, а ради болельщиков”.