Тренер харьковчан прокомментировал домашний разгром от херсонского «Днепра» (ФОТО)

16 февраля МХК «Динамо» на встрече с херсонским «Днепром» в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч не смог забить ни одной шайбы.
Главный тренер харьковчан Александр Панченко прокомментировал разгромный исход поединка :
МХК “Динамо” – “Днепр” 0:8 (0:3, 0:3, 0:2)
“Наверное, из трех периодов, первый был ничего. Единственное, что за две минуты пропустили три шайбы. Не хватает нам устойчивости, потеря концентрации. 3-4 смены и пропустить три шайбы – это многовато для этого чемпионата.
Второй период, я думаю, он был самый не впечатлительный. Ну, а третий – получше. Ребята немного поуверенней себя чувствовали и при счете 0:8 моментов голевых было очень много.
Хорошо сыграл вратарь соперников, ну и не хватило ребятам исполнительского мастерства. В принципе, молодые ребята, где-то не хватило хладнокровия, где-то точности.
Спасибо болельщикам. Я ребятам перед игрой сказал, что сегодня много зрителей. Поиграйте не ради себя, а ради болельщиков”.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
влажность:
давление:
ветер: