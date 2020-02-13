13.02.2020 09:00

Утро с Интером: Денис Беринчик сменил тренера перед боем

Вечер большого бокса, который пройдет 22 февраля в Броварах, обещает собрать и аншлаг в зале, и большую зрительскую аудиторию у телеэкранов. Трансляция главных поединков турнира с участием Дениса Беринчика и Дмитрия Митрофанова состоится на телеканале «Интер».



// inter.ua

Накануне прошла открытая тренировка боксеров, на которой побывала съемочная группа «Утра с Интером».

Кульминацией зрелищного боксерского турнира 22 февраля станет встреча на ринге звезды украинского бокса Дениса Беринчика с аргентинцем Эктором Сармиенто. На кону – пояс чемпиона мира WBO International в легком весе. На открытой тренировке Беринчик, как обычно, демонстрировал уверенность и оптимизм. Кроме того, опытный спортсмен представил своего нового тренера. Это бывший боксер сборной Украины – 29-летний Егор Голуб, который на два года младше Дениса. «Мы были в сборной вместе, мы придерживаемся одной стратегии, мы оба Тельцы, – рассказывает о новом наставнике Беринчик. – Мы знаем, над чем работаем. Я слушаю задания от нового тренера, как губка, впитываю новую информацию и тактику на предстоящий бой».

Помимо главного поединка, зрители увидят бой еще одного украинского боксера – Дмитрия Митрофанова. Он выйдет на ринг против непобедимого спортсмена из Узбекистана – Улугбека Собирова.

Сможет ли Денис Беринчик защитить титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе? Получится ли у Дмитрия Митрофанова победить своего соперника? Смотрите 22 февраля в 21:25 в программе «Большой бокс» на «Интере». Не пропустите прямую трансляцию зрелищного боксерского турнира!

Как прошла открытая тренировка боксеров – в сюжете «Утра с Интером»: