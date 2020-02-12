Главная Новости Спорт Харків’янин став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби
12.02.2020  11:01   

Харків’янин став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

Харківський борець Семен Новіков виграв чемпіонат Європи з греко-римської боротьби, який проходить у Римі (Італія).


// city.kharkov.ua

Перемогу харків'янин здобув у ваговій категорії 87 кг.

У фінальному поєдинку суперником Семена Новікова став титулований борець з Угорщини - чемпіон Європи-2017, бронзовий призер Європейських ігор-2019 і володар трьох медалей чемпіонату світу Віктор Лерінц. Харківський спортсмен з рахунком 7:1 розгромив суперника і вперше став чемпіоном Європи.

Источник:   ХМР
 Тэги:  борьба, чемкионат европы, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
29.01 Медицина В двух харьковских больницах выделят боксы для борьбы с коронавирусом 20.01 Спорт Борьба. Харьковчане победно выступили на международном турнире 02.12 Спорт Юный борец с Лозовой победил на чемпионате Украины
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 