12.02.2020 11:01

Харків’янин став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

Харківський борець Семен Новіков виграв чемпіонат Європи з греко-римської боротьби, який проходить у Римі (Італія).



// city.kharkov.ua

Перемогу харків'янин здобув у ваговій категорії 87 кг.

У фінальному поєдинку суперником Семена Новікова став титулований борець з Угорщини - чемпіон Європи-2017, бронзовий призер Європейських ігор-2019 і володар трьох медалей чемпіонату світу Віктор Лерінц. Харківський спортсмен з рахунком 7:1 розгромив суперника і вперше став чемпіоном Європи.