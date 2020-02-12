Харків’янин став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

Харківський борець Семен Новіков виграв чемпіонат Європи з греко-римської боротьби, який проходить у Римі (Італія).
Перемогу харків'янин здобув у ваговій категорії 87 кг.
У фінальному поєдинку суперником Семена Новікова став титулований борець з Угорщини - чемпіон Європи-2017, бронзовий призер Європейських ігор-2019 і володар трьох медалей чемпіонату світу Віктор Лерінц. Харківський спортсмен з рахунком 7:1 розгромив суперника і вперше став чемпіоном Європи.
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