Главная Новости Спорт Элина Свитолина: «Япония – тяжелый вариант для украинской сборной по месту расположения и по покрытию»
11.02.2020  17:27   

Элина Свитолина: «Япония – тяжелый вариант для украинской сборной по месту расположения и по покрытию»

Первая ракетка Украины и представительница харьковской школы тенниса прокомментировала предстоящий матч против сборной Японии в плей-офф Кубка Федерации.


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«Жеребьевка сама по себе хорошая и очень реальная. Все будет зависеть, конечно, от того, какая у нас будет команда. Но есть сложности из-за места проведения. Матч будет в Японии, дальше идет турнир на грунте в Штутгарте, который является обязательным.

По месту расположения и по покрытию это тяжелый вариант. Будем смотреть, надеюсь, что я смогу сыграть. У меня есть желание, чтобы мы прошли дальше», – сказала Свитолина.

Матч состоится 17-18 апреля. 

Источник:   tribuna
 Тэги:  свитолина, теннис, харьков, комментарий
 
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