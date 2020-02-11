Элина Свитолина: «Япония – тяжелый вариант для украинской сборной по месту расположения и по покрытию»

Первая ракетка Украины и представительница харьковской школы тенниса прокомментировала предстоящий матч против сборной Японии в плей-офф Кубка Федерации.
«Жеребьевка сама по себе хорошая и очень реальная. Все будет зависеть, конечно, от того, какая у нас будет команда. Но есть сложности из-за места проведения. Матч будет в Японии, дальше идет турнир на грунте в Штутгарте, который является обязательным.
По месту расположения и по покрытию это тяжелый вариант. Будем смотреть, надеюсь, что я смогу сыграть. У меня есть желание, чтобы мы прошли дальше», – сказала Свитолина.
Матч состоится 17-18 апреля.
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