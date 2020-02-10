10.02.2020 11:21

Поражение на Кубке федерации не повлияло на рейтинг Свитолиной в мировом теннисе

В обновленном рейтинге WTA от 10 февраля в первой сотне изменений не произошло, поскольку все в основном играли в Кубке Федерации, а за него очки в рейтинг не даются.



Элина Свитолина / Getty Images

Представительница харьковской школы тенниса Элина Свитолина занимает 4-е место, Даяна Ястремская находится на 26 месте. Отметим прогресс Ангелины Калининой, которая в Мидленде дошла до финала и поднялась на 23 места.

Рейтинг WTA. 10 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8367

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6101

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5290

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 4775

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4675

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4665

7 (7). София Кенин - 4495

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 3965

9 (9). Серена Уильямс (США) - 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3626

...26 (26). Даяна Ястремская (Украина) - 1785

...87 (87). Катерина Козлова (Украина) - 717

...103 (103). Катарина Завацкая (Украина) - 632

...129 (128). Леся Цуренко (Украина) - 478

... 136 (159). Ангелина Калинина (Украина) - 443

... 168 (167). Марта Костюк (Украина) - 353

... 227 (228). Дарья Снигур (Украина) - 254

... 293 (292). Марина Чернышова (Украина) - 189