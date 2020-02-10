Главная Новости Спорт Поражение на Кубке федерации не повлияло на рейтинг Свитолиной в мировом теннисе
10.02.2020  11:21   

Поражение на Кубке федерации не повлияло на рейтинг Свитолиной в мировом теннисе

В обновленном рейтинге WTA от 10 февраля в первой сотне изменений не произошло, поскольку все в основном играли в Кубке Федерации, а за него очки в рейтинг не даются.


Элина Свитолина / Getty Images

Представительница харьковской школы тенниса Элина Свитолина занимает 4-е место, Даяна Ястремская находится на 26 месте. Отметим прогресс Ангелины Калининой, которая в Мидленде дошла до финала и поднялась на 23 места.

Рейтинг WTA. 10 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8367
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6101
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5290
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 4775
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4675
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4665
7 (7). София Кенин - 4495
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 3965
9 (9). Серена Уильямс (США) - 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3626

...26 (26). Даяна Ястремская (Украина) - 1785
...87 (87). Катерина Козлова (Украина) - 717
...103 (103). Катарина Завацкая (Украина) - 632
...129 (128). Леся Цуренко (Украина) - 478
... 136 (159). Ангелина Калинина (Украина) - 443
... 168 (167). Марта Костюк (Украина) - 353
... 227 (228). Дарья Снигур (Украина) - 254
... 293 (292). Марина Чернышова (Украина) - 189

Источник:   isport
 Тэги:  теннис, свитолина, рейтинг, очки
 
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