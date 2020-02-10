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10.02.2020  10:44   

Харьковский прыгун в высоту вошел в тройку лучших спортсменов десятилетия

Богдан Бондаренко стал бронзовым призером Олимпиады-2016 и чемпионом мира-2013


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Харьковский легкоатлет Богдан Бондаренко вошел в тройку лучших спортсменов десятилетия в своей дисциплине. Об этом свидетельствует рейтинг американского издания Track & Field News.

Первое место среди прыгунов в высоту занял катарский рекордсмен Мутаз Эссу Баршим, на второй строчке расположился представитель Украины, а третьим стал россиянин Иван Ухов. Для определения победителя учитывали следующие критерии: медали на Олимпиадах и международных состязаниях, лучшие результаты сезона, а также позиции в ежегодных рейтингах.

Богдан Бондаренко уже в возрасте 24-х лет стал чемпионом мира, показав результат 2,33 метра. Спустя три года украинцу покорилась бронзовая медаль Олимпиады-2016 (победу одержал канадец Дерек Друин, а серебро получил вышеупомянутый Мутаз Баршим). Кроме того, на счету нашего спортсмена две награды на II Европейских играх, которые состоялись прошлым летом в Минске. За свои достижения харьковчанин был отмечен орденами "За заслуги" I и II степеней, а также, как признание заслуг перед Украиной, получил в подарок квартиру.

Источник:   newsroom
 
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