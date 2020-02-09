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09.02.2020  13:08   

Несмотря на поражение именитой харьковчанки, сборная Украины по теннису вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации (ФОТО)

8 февраля в заключительном матче первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации женская сборная Украины по теннису противостояла Эстонии


://ukrtennis.com/

Элина Свитолина вступила в борьбу с четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Австралии Анетт Контавейт. теперь предстояла настоящая битва. И не Элина выглядела в ней фаворитом. Наша земилячка пока не успела набрать высокую игровую форму в сезоне. А вот эстонка, напротив, вышла в Мельбурне на пик, и смогла сохранить отличные кондиции. К тому же, играя дома, она получила дополнительную мотивацию, которая не легла тяжелым грузом на ее плечи, а зарядила новой энергией.

Свитолина отдавалась схватке полностью, но было очевидно, что силы ее ограничены. Все приходилось выгрызать на грани возможного. Но существует предел даже у сверхусилий. И в решающей партии объективно лучшая функциональная подготовка Контавейт сыграла решающую роль. Элина уступила – 2:6. Таким образом Анетт выиграла все свои одиночные встречи по ходу турнира, а судьба путевки в плэй-офф Мировой группы решиласьв парной встрече.

В первой встрече Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину - 6:3, 6:1,  Счет в противостоянии с Эстонией стал равным - 1:1.

Даяна Ястремская и Марта Костюк выиграли парный поединок в Анетт Контавейт и Елены Малыгиной - 2:1, что позволило выйти в плей-офф Мировой группы.

Добавим, что в апрельском плей-офф будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации-2021.

Источник:   УНН
 Тэги:  свитолина, турнир, теннис, подготовка, федерация
 
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