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06.02.2020  08:41   

Юные дзюдоисты с медалями вернулись из Львова

На чемпионате Украины среди кадетов харьковские спортсмены завоевали три бронзовые награды.


// ХОГА
Участие в соревнованиях приняли около 600 спортсменов в возрасте до 18 лет из 23 областей страны и Киева.

В соревнованиях среди юношей в весе до 50кг на счету харьковчан были две бронзовые награды. Дмитрий Свидинюк в поединке за третье место выиграл у соперника из Днепропетровской области, а Михаил Фик победил в «бронзовом» финале другого харьковского дзюдоиста Андрея Жемеренко, который, соответственно, занял пятое место.

В соревнованиях среди девушек в весовой категории до 57 кг бронзовым призером стала харьковчанка Татьяна Степанович. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дзюдо, чемпионат украины, харьков
 
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