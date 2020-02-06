Юные дзюдоисты с медалями вернулись из Львова

На чемпионате Украины среди кадетов харьковские спортсмены завоевали три бронзовые награды.
В соревнованиях среди юношей в весе до 50кг на счету харьковчан были две бронзовые награды. Дмитрий Свидинюк в поединке за третье место выиграл у соперника из Днепропетровской области, а Михаил Фик победил в «бронзовом» финале другого харьковского дзюдоиста Андрея Жемеренко, который, соответственно, занял пятое место.
В соревнованиях среди девушек в весовой категории до 57 кг бронзовым призером стала харьковчанка Татьяна Степанович. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
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