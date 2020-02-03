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03.02.2020  16:49   

Лучний спорт. Харків'яни - чемпіони України

Харківські спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих та юніорів, який завершився 31 січня в спорткомплексі НАУ «ХАІ».


//kievvlast.com.ua
У турнірі взяли участь близько 200 спортсменів з 8 областей України, які змагалися в класичному і блочному луці.
 
Так, в класичному луці в особистому заліку серед чоловіків перемогу здобув харків'янин Віктор Рубан. Серед юніорів у цій категорії 2-е місце посів вихованець СДЮСШОР «Комунар» Володимир Каменський.
 
У командних змаганнях серед юніорів 2-е місце посіла команда «Харківська-1» у складі Володимира Каменського, Олександра Грекулова і Дмитра Ярмака.
 
У блочному луці в особистому заліку серед чоловіків переміг харківський спортсмен Вадим Головко, серед юніорів - харків'янин Андрій Кім.
 
У командній першості серед юніорів срібним призером стала команда «Харківська» (Андрій Кім, Микита Дюняшев і Данило Сидоренко). Третє місце серед дівчат посіла «Харківська-1» (Діана Мурашко, Олена Гріншпун і Дарина Чередниченко).
Источник:   Міська рада
 Тэги:  стрільба з луку, чемпіони, харків
 
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