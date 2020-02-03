Лучний спорт. Харків'яни - чемпіони України

Харківські спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих та юніорів, який завершився 31 січня в спорткомплексі НАУ «ХАІ».
Звезды мотивируют на стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных – хитроумный ход быстрее принесет желаемое.
Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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