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03.02.2020  10:06   

Харків’янка перемогла на Кубку світу з важкої атлетики

Кубок світу з важкої атлетики проходив 27-31 січня у Римі (Італія).


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, харків'янка Ірина Деха виступала у ваговій категорії до 76 кг. Спортсменка підняла 106 кг у ривку і 130 кг - у поштовху та виграла золоту медаль.

Відзначимо, що у 2015 році Ірина Деха стала бронзовим призером чемпіонату світу у Вроцлаві у ваговій категорії до 75 кг і завоювала «малу» срібну медаль у ривку. У 2016 році отримала титул чемпіонки світу серед юніорів і завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 75 кг: ривку, поштовху та сумі багатоборства. На Олімпійських іграх 2016 в Ріо-де-Жанейро посіла п'яте місце, показавши результат з вагою 247 кг (114 кг у ривку і 133 кг у поштовху).

Источник:   ХМР
 Тэги:  тяжелая атлетика, кубок мира, харьков
 
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