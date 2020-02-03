03.02.2020 10:06

Харків’янка перемогла на Кубку світу з важкої атлетики

Кубок світу з важкої атлетики проходив 27-31 січня у Римі (Італія).



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, харків'янка Ірина Деха виступала у ваговій категорії до 76 кг. Спортсменка підняла 106 кг у ривку і 130 кг - у поштовху та виграла золоту медаль.

Відзначимо, що у 2015 році Ірина Деха стала бронзовим призером чемпіонату світу у Вроцлаві у ваговій категорії до 75 кг і завоювала «малу» срібну медаль у ривку. У 2016 році отримала титул чемпіонки світу серед юніорів і завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 75 кг: ривку, поштовху та сумі багатоборства. На Олімпійських іграх 2016 в Ріо-де-Жанейро посіла п'яте місце, показавши результат з вагою 247 кг (114 кг у ривку і 133 кг у поштовху).