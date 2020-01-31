31.01.2020 11:10

Харьковчане остановились в шаге от вершины командного пьедестала, но с рекордом Украины

Легкоатлет Анастасия Матузная установила юношеский рекорд Украины и добавила золото в командную «копилку».



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С 27 по 29 января в Сумах состоялся юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении. Участие в соревнованиях приняли около 700 атлетов 2003 года рождения и моложе из 25 регионов страны. По итогам чемпионата на счету харьковчан - 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Одну из золотых медалей завоевала Анастасия Матузная. Кроме того, она установила новый юношеский рекорд Украины для помещений в пятиборье, получив 4034 очка.

Еще один харьковский легкоатлет Янина Юрченко завоевала две награды: золотую - в беге на дистанции 60м (7.76 сек.) и серебряную - бег на 200м (25.58 сек.)

Бронзовыми призерами стали: Евгения Близнецова - бег на 60м (7.92 сек.), Артем Онищенко - бег на 3000м (9:21.46) и Самуэль Эдокпаи – прыжки в длину (6.88 м).

Сборная Харьковской области заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь легкоатлетам Киева. Третье место заняли спортсмены Донецкой области.

В зачете ДЮСШ харьковская КДЮСШ №12 стала первой.