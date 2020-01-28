Харьковчанка проиграла матч, но поднялась в мировом рейтинге

Элина Свитолина поднимется на одну позицию в обновленном рейтинге WTA.
Независимо от дальнейших результатов на Открытом чемпионата Австралии Элина Свитолина сможет улучшить свое положение в мировой классификации.
Напомним, что Свитолина начала турнир на 5-й строчке, а 4-е место в последний раз занимала в октябре прошлого года.
На австралийском «Шлеме» украинка дошла до третьего круга, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.
Далее Элина Свитолина продолжит свой сезон на Кубке Федерации.
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