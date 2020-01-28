28.01.2020 17:51

Харьковчанка проиграла матч, но поднялась в мировом рейтинге

Элина Свитолина поднимется на одну позицию в обновленном рейтинге WTA.



://btu.org.ua/

Независимо от дальнейших результатов на Открытом чемпионата Австралии Элина Свитолина сможет улучшить свое положение в мировой классификации.



Напомним, что Свитолина начала турнир на 5-й строчке, а 4-е место в последний раз занимала в октябре прошлого года.



На австралийском «Шлеме» украинка дошла до третьего круга, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.



Далее Элина Свитолина продолжит свой сезон на Кубке Федерации.