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28.01.2020  17:51   

Харьковчанка проиграла матч, но поднялась в мировом рейтинге

Элина Свитолина поднимется на одну позицию в обновленном рейтинге WTA.


://btu.org.ua/

Независимо от дальнейших результатов на Открытом чемпионата Австралии Элина Свитолина сможет улучшить свое положение в мировой классификации.

Напомним, что Свитолина начала турнир на 5-й строчке, а 4-е место в последний раз занимала в октябре прошлого года.

На австралийском «Шлеме» украинка дошла до третьего круга, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

Далее Элина Свитолина продолжит свой сезон на Кубке Федерации.

Источник:   Боьшой теннис Украины
 Тэги:  теннис, свитолина, рейтинг, победа
 
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