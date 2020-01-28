Главная Новости Спорт Юные харьковчане заняли наивысшие ступени пьедесталов на чемпионате по скалолазанию в Каменец-Подольском
28.01.2020  17:24   

Юные харьковчане заняли наивысшие ступени пьедесталов на чемпионате по скалолазанию в Каменец-Подольском

27 января в Каменце-Подольском завершились масштабные детские скалолазные соревнования - «Рождественский боулдеринг 2020».


ФОТО: Александр Томашевич

Это был первый этап Всеукраинских соревнований среди юниоров, молодежи и юношей.

Соревнования собрали 139 детей и юниоров с 2012 года рождения до 2001.

Поздравляем победителей:

группа 2011-2012 -Максим Радчено бронза, Ольга Гержова- серебро

группа 2009-2010 - Артемы Марков и Глущенко (7-8 место) и Ткаченко Юстина 10-я

группа 2008-2007 -Беспалый Дмитрий - золото

группа 2006-2005 Бахмет-Смоленский Илья - золото, Захарова Ксения - серебро

группа 2004-2003 Марценко Максим -5-й  и Аксенова Анастасия - четвертая

группа 2001-2002- Мироненко Никита - золото, Манякин Антон - серебро

Источник:   4sport
 Тэги:  скалолазание, чемпионат, харьков, боулдеринг
 
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