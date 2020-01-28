Юные харьковчане заняли наивысшие ступени пьедесталов на чемпионате по скалолазанию в Каменец-Подольском

27 января в Каменце-Подольском завершились масштабные детские скалолазные соревнования - «Рождественский боулдеринг 2020».
Это был первый этап Всеукраинских соревнований среди юниоров, молодежи и юношей.
Соревнования собрали 139 детей и юниоров с 2012 года рождения до 2001.
Поздравляем победителей:
группа 2011-2012 -Максим Радчено бронза, Ольга Гержова- серебро
группа 2009-2010 - Артемы Марков и Глущенко (7-8 место) и Ткаченко Юстина 10-я
группа 2008-2007 -Беспалый Дмитрий - золото
группа 2006-2005 Бахмет-Смоленский Илья - золото, Захарова Ксения - серебро
группа 2004-2003 Марценко Максим -5-й и Аксенова Анастасия - четвертая
группа 2001-2002- Мироненко Никита - золото, Манякин Антон - серебро
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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