28.01.2020 15:51

Харьковские фигуристы - в десятке лучших в Европе

Александра Назарова и Максим Никитин в произвольном танце установили собственный рекорд.



http://dmskh.gov.ua/

С 22 по 26 января 2020 в австрийском городе Грац состоялся чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором Александра Назарова и Максим Никитин заняли высокое десятое место в танцах на льду.

В сумме за короткий и произвольный танец воспитанники тренера Галины Чуриловой получили от судей 179.94 баллов. При этом в произвольном танце установили собственный рекорд - 108.40 баллов.

Итоговый результат позволил Александре и Максиму занять десятое место. Чемпионами Европы 2020 году в спортивных танцах на льду впервые стали россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов (220.42 баллов).

К сожалению, на данном чемпионате команда украинских фигуристов возвращается без наград, но лучший результат среди них показали именно Александра Назарова и Максим Никитин.