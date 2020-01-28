Харьковские фигуристы - в десятке лучших в Европе

Александра Назарова и Максим Никитин в произвольном танце установили собственный рекорд.
С 22 по 26 января 2020 в австрийском городе Грац состоялся чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором Александра Назарова и Максим Никитин заняли высокое десятое место в танцах на льду.
В сумме за короткий и произвольный танец воспитанники тренера Галины Чуриловой получили от судей 179.94 баллов. При этом в произвольном танце установили собственный рекорд - 108.40 баллов.
Итоговый результат позволил Александре и Максиму занять десятое место. Чемпионами Европы 2020 году в спортивных танцах на льду впервые стали россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов (220.42 баллов).
К сожалению, на данном чемпионате команда украинских фигуристов возвращается без наград, но лучший результат среди них показали именно Александра Назарова и Максим Никитин.
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