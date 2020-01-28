Главная Новости Спорт Харків'янка перемогла на юніорському турнірі з бадмінтону у Швеції
28.01.2020  10:49   

Харків'янка перемогла на юніорському турнірі з бадмінтону у Швеції

Харківська бадмінтоністка Марія Столяренко перемогла на турнірі «SwedishJunior», який проходив 24-26 січня у Швеції.


://city.kharkov.ua/

Харків'янка обіграла суперниць з Росії, Бельгії, Іспанії та Швеції, а в фіналі поборолася з Джеймі Лоренс з Нідерландів.

За підсумками поєдинку Марія Столяренко перемогла голландку з рахунком 21:9, 21:15 і завоювала першість етапу юніорського Гран-прі Європи з бадмінтону в одиночній жіночій категорії.

Зазначимо, що це була єдина медаль, яку завоювали українки на цьому турнірі. 

Источник:   ХМР
 Тэги:  бадминтон, победа, харьков, турнир, швеция
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
28.01 Спорт Мария Столяренко победила в Швеции 24.12 Спорт Харьковские бадминтонисты отличились медалями в Турции 22.11 Спорт Бадминтон. Харьковчанки - в тройке сильнейших международного турнира
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 