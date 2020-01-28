28.01.2020 10:49

Харків'янка перемогла на юніорському турнірі з бадмінтону у Швеції

Харківська бадмінтоністка Марія Столяренко перемогла на турнірі «SwedishJunior», який проходив 24-26 січня у Швеції.



://city.kharkov.ua/

Харків'янка обіграла суперниць з Росії, Бельгії, Іспанії та Швеції, а в фіналі поборолася з Джеймі Лоренс з Нідерландів.



За підсумками поєдинку Марія Столяренко перемогла голландку з рахунком 21:9, 21:15 і завоювала першість етапу юніорського Гран-прі Європи з бадмінтону в одиночній жіночій категорії.



Зазначимо, що це була єдина медаль, яку завоювали українки на цьому турнірі.