Харків'янка перемогла на юніорському турнірі з бадмінтону у Швеції

Харківська бадмінтоністка Марія Столяренко перемогла на турнірі «SwedishJunior», який проходив 24-26 січня у Швеції.
Харків'янка обіграла суперниць з Росії, Бельгії, Іспанії та Швеції, а в фіналі поборолася з Джеймі Лоренс з Нідерландів.
За підсумками поєдинку Марія Столяренко перемогла голландку з рахунком 21:9, 21:15 і завоювала першість етапу юніорського Гран-прі Європи з бадмінтону в одиночній жіночій категорії.
Зазначимо, що це була єдина медаль, яку завоювали українки на цьому турнірі.
Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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