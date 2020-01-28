Боксеры Харьковщины завоевали 5 наград международного турнира

Соревнования по боксу «Странджа - 2020» состоялись с 21 по 25 января в болгарской столице - городе София.
Еще одну золотую медаль Украине принесла Юлия Цыплакова. В соревнованиях среди женщин в весе до 57кг харьковчанка 5:0 победила спортсменку из Швеции, со счетом 4:1 - соперницу из Польши и 3:2 - представительницу Индии. В финале Юлия со счетом 4:1 выиграла у американки Медины Андреа.
Бронзовыми призерами турнира стали Николай Буценко (весовая категория - до 57кг), а также Сергей Горский и Роберт Мартон (оба: весовая категория - до 91кг).
В целом украинские боксеры завоевали на этом турнире 4 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей и заняли первое место в командном зачете.
Этот турнир также стал для национальной сборной Украины одним из этапов подготовки к европейскому лицензионному турниру к Олимпийским играм, который состоится с 13 по 23 марта в Лондоне.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
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