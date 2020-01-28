Боксеры Харьковщины завоевали 5 наград международного турнира

28.01.2020 09:55

Соревнования по боксу «Странджа - 2020» состоялись с 21 по 25 января в болгарской столице - городе София.

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, в весовой категории до 63 кг среди мужчин «золото» завоевал Ярослав Харциз. На пути к финалу он по единогласному решению судей 5:0 уверенно победил соперников из Норвегии, Чехии и Италии, а в поединке за первое место со счетом 4:1 выиграл у грузина Лаши Гурули.

Еще одну золотую медаль Украине принесла Юлия Цыплакова. В соревнованиях среди женщин в весе до 57кг харьковчанка 5:0 победила спортсменку из Швеции, со счетом 4:1 - соперницу из Польши и 3:2 - представительницу Индии. В финале Юлия со счетом 4:1 выиграла у американки Медины Андреа.

Бронзовыми призерами турнира стали Николай Буценко (весовая категория - до 57кг), а также Сергей Горский и Роберт Мартон (оба: весовая категория - до 91кг).

В целом украинские боксеры завоевали на этом турнире 4 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей и заняли первое место в командном зачете.

Этот турнир также стал для национальной сборной Украины одним из этапов подготовки к европейскому лицензионному турниру к Олимпийским играм, который состоится с 13 по 23 марта в Лондоне.