Главная Новости Спорт Мария Столяренко победила в Швеции
28.01.2020  08:52   

Мария Столяренко победила в Швеции

Харьковчанка завоевала золотую медаль этапа юниорского Гран-при Европы по бадминтону – турнира «Swedish Junior», который прошел с 24 по 26 января.


// ХОГА
Победила Мария в одиночной женской категории. На пути к финалу она выиграла у двух соперниц из России, а также у бадминтонисток из Бельгии, Испании и Швеции, а в финальном поединке со счетом 21:9, 21:15 – у Джейми Лоренс из Нидерландов.

Медаль Марии стала единственной, которую завоевали украинские спортсмены на этом турнире, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, харьков
 
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