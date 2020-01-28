Мария Столяренко победила в Швеции

28.01.2020 08:52

Харьковчанка завоевала золотую медаль этапа юниорского Гран-при Европы по бадминтону – турнира «Swedish Junior», который прошел с 24 по 26 января.

Победила Мария в одиночной женской категории. На пути к финалу она выиграла у двух соперниц из России, а также у бадминтонисток из Бельгии, Испании и Швеции, а в финальном поединке со счетом 21:9, 21:15 – у Джейми Лоренс из Нидерландов.

Медаль Марии стала единственной, которую завоевали украинские спортсмены на этом турнире, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.