Мария Столяренко победила в Швеции

Харьковчанка завоевала золотую медаль этапа юниорского Гран-при Европы по бадминтону – турнира «Swedish Junior», который прошел с 24 по 26 января.
Медаль Марии стала единственной, которую завоевали украинские спортсмены на этом турнире, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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