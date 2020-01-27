27.01.2020 13:52

Харьковчанки «всухую» обыграли тинеджеров из Металлиста-1925 (ФОТО)

Лидеры женского футбольного чемпионата провели первый в этом году стыковой матч.



://fczh1.com/

"Жилстрой-1" продолжает подготовку к зимнму Первенству. 25 января был сыграна первая контрольная игра. Соперником женской команды стали ребята-тинейджеры из "Металлиста" 1925 до 13 лет.



Игроки "Жилстрой-1" с первых минут матча начали активную игру и имели несколько моментов. На 8 минуте игры счет должна была открывать Анна Воронина, однако, очень хорошо сыграл вратарь "Металлиста", ликвидируя выход "один на один". На 23 минуте игры Головина точным ударом пробил в дев * палатку ворот, однако снова на пути гола стала блестящая игра вратаря.



Несмотря на хорошую игру мальчишек в защите, Воронина удачно завоевала мягкой мяч на втором этаже и переправила его в пустые ворота. На перерыв команды ушли при счете 1: 0.



Рисунок второго тайма почти не изменился, однако, забить удалось очень быстро. На 43 минуте Петрик замкнула прострел с правого фланга, а уже на 50 минуте удвоила свой бомбардирский зачет. Головина протянула мягкой мяч почти через всю половину гостей, отдала точный пас на Кунину, и снова после ии прострела с правого фланга Петрик метко замыкает передачу. 3: 0



Гости ответили одним острым моментом, однако, Санина вытащила мягкой мяч из-под перекладины. Последнюю точку в матче поставил Надежда Кунина. После мощного удара Хаванской, вратарь парировал мягкой мяч перед собой и на добивании Кунина была первой. 4: 0.



После игры главный тренер женской команды Сергей Сапронов дал свой комментарий по матчу:

- На сегодняшний день мы не ставим результат в контрольных матчах, как цель. По программе тренировок игроки должны были получить физические нагрузки - поэтому на фоне этой игры мы пересмотрели, как выглядят те или иные игроки. В перерыве мы подсказали игрокам, как они смогут сыграть еще лучше, и это дало результат в виде еще трех голов.