13.05.2020 21:31

Стоимость отделки стен, пола, потолка в жилой недвижимости Харькова

Если конструктивные решения для квартир являются своеобразным «костяком», то декоративное оформление служит «внешностью» и от того, как оно будет оформлено, напрямую зависит ваше внутреннее мироощущение.



Стоимость отделки стен, пола, потолка в жилой недвижимости Харькова



Укладка плитки в виде кухонного «фартука», милый узор на стенах, немаркий цвет пола под ногами – всё это Kabanchik.ua советует продумать заранее, чтобы возникла гармония между декором стен и пола, а также получилось практичное исполнение, не требующее частой уборки.

Отделка по своей сути

Голые стены, пол с черновым основанием не будут привлекательны и удобны. Есть такие стилистические модели, как лофт, приветствующие имитацию поверхностей под заводской, упрощённый стиль минувшего столетия. Однако большинство людей избегает столь креативных решений, предпочитая привычный визуальный уют и удобство.

Психологи отмечают, что вещи, которые окружают человека, формируют его настроение. Представьте, что вы встали и отправились на кухню. Жёлто-оранжевая отделка добавит жизненной энергии, салатовый цвет подарит свежесть, голубой сформирует приятные мысли об отдыхе. Аккуратно рекомендуется относиться к баклажановым оттенкам, тёмному шоколаду и чёрному тону, используемых в настенно-напольной интерьерной модели.

Кроме визуального восприятия, основной функцией отделки является защита стен, полов, потолков от разрушений. Поэтому она обязательна в любом случае. Подойдут виниловые материалы, добавляющие обстановке изящества, стеновые панели, предлагающие дизайн от простых до элегантных решений. Вам могут понравиться штукатурные работы, выполненные в качестве финишного покрытия, жидкие обои из объёмно-креативных слоёв: выберите специалистов по выполнению работ на Kabanchik.ua ─ и они реализуют любую идею. Аналогично подбирается и материал для полов, линолеум, ковровое покрытие, ламинат, плитка, паркет, каменная отделка. Современный строительный рынок готов предложить значительный ассортимент финишной продукции, останется лишь купить подходящие позиции.

Выбор есть, а что с ценами

Для многих ограничением в покупке материалов станет цена. Хотя, если учесть, что строительный бум продолжается и новостройки «растут» одна за другой (особенно в сателлитах мегаполисов), деньги у населения имеются. И желание сэкономить на материалах для таких владельцев недвижимости сводится не к отсутствию возможностей в приобретении товаров, а к намерению снизить свои затраты. Хотя имеются и исключения из правил, когда люди вкладывают последние деньги, чтобы приобрести отдельное от родителей жильё.

Стоимость стройматериалов в Харькове изменилась за 2019 год не в пользу покупателей. Снижение в конце года курса доллара позволило многим продавцам активно приобретать импортную отделку, которую можно будет выгодно продать из-за подскочившего на 4 единицы курса валюты. На какую сумму продавцы поднимут стоимость своего ассортимента, пока остаётся загадкой, ведь вынужденное 2-3-месячное бездействие, которое испытывают небольшие фирмы, потребует быстрой реализации имеющейся продукции.

В среднем на январь-февраль подорожание составило 10-20%. При этом крупные маркеты, такие как «Эпицентр», «Леруа Мерлен», не прекращали своей деятельности с начала года. Пользуясь правом временных монополистов, они устанавливают цены, ориентируясь собственными представлениями. Это исключило всякую конкуренцию с более мелкими фирмами, пытающимися отрезать свой кусок «покупательского пирога». Возможно, часть небольших компаний в первое время станет работать себе в убыток, планируя высвободить капитал для последующих закупок.

Как искать специалистов

Раньше работников искали по газетам, а также рекомендациям знакомых. Хороший специалист всегда имел «халтуру» после основной работы. К строительным организациям обращались в основном юридические лица.

Интернет предоставляет неограниченный поиск работников ремонтного профиля. Те, кто давно занимается отделочными работами и ремонтами в целом, имеют свои сайты, блоги, активно рекламируют услуги в мессенджерах, соцсетях и форумах.

В Украине есть ресурс, позволяющий найти практически любого специалиста. Особенность поиска состоит в том, что каждый человек на этом сайте прошёл проверку администрацией на идентификацию личности. Каждый, кто успел поработать по своему профилю, имеет отзывы от предыдущих заказчиков. Осуществляя поиск специалистов на Kabanchik.ua, вы найдёте множество подходящих кандидатур для ремонта в Харькове, отдельных видов строительных работ, строительства объектов, а также сможете осуществить частичный демонтаж и вывоз мусора. Ресурс отличается круглосуточным функционированием, быстрой навигацией, возможностью для заказчика установить собственную цену за работу.