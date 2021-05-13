13.05.2021 15:59

В приюте для животных возобновились экскурсии

С 11 мая в КП «Центр обращения с животными» снова проводятся экскурсии для школьников, студентов и всех желающих.

Как сообщили на коммунальном предприятии, в контакт-центре также возобновились уроки доброты, на которых обучают гуманному и ответственному отношению к животным, правилам содержания домашних питомцев, а также проводятся занятия по зоотерапии для детей с особыми потребностями.

Чтобы побывать на экскурсии, необходимо позвонить в КП «Центр обращения с животными» по тел.: (050) 664-84-28.

Кроме того, в приюте снова проводятся еженедельные «Дни открытых дверей», когда любой харьковчанин и гость города может приехать, чтобы пообщаться или прогуляться с бездомным животным.