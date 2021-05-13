13.05.2021 13:22

Минздрав попросил украинцев не присылать фотографии своих животных в приложение "Дій Вдома"

Украинцы, прибывающие из-за границы, должны устанавливать приложение "Дій Вома" для контроля их пребывания на самоизоляции. Однако в Министерстве здравоохранения сообщают, что часто его используют не по назначению.

В приложении "Дій Вдома", предназначенном для самоизоляции во время пандемии COVID-19, некоторые пользователи фотографируют не свое лицо, а посторонние предметы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Мы очень часто начали фиксировать такие вопросы, когда люди в приложении фотографируют, необходимо сделать свое фото, чтобы потом с ним свериться. А люди фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела, компьютеры фотографируют, какую то технику. И, конечно, возникают вопросы, связанные с тем, что что-то потом не срабатывает при верификации", - рассказал Ярослав Кучер, замминистра здравоохранения.

По словам заместителя министра, это отвлекает операторов контакт-центров от насущных вопросов, связанных с госпитализацией, консультаций и тому подобное.

"Мы в Украине максимально лояльно и качественно используем те сервисы, которые позволяют нам контролировать и сдерживать соответствии распространения инфекции. Я хотел бы, чтобы все относились к этому серьезно, потому что обмен данными четко отлаженный, у нас есть вся информация о нарушителях: кто, где, как. Мы обладаем всем этим", - отметил Ярослав Кучер

Чиновники призывают граждан не нарушать режим самоизоляции и ответственно относиться к правилам возврата из-за границы. Соблюдение их позволит путешествующим быстро получить результаты теста и вернуться к привычному ритму жизни после путешествия.