Летом в Харькове будут работать школьные лагеря

С 7 по 25 июня в городе Харькове будет работать 191 лагерь с дневным пребыванием на базе учреждений среднего школьного образования.
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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