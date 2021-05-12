12.05.2021 18:54

Летом в Харькове будут работать школьные лагеря

С 7 по 25 июня в городе Харькове будет работать 191 лагерь с дневным пребыванием на базе учреждений среднего школьного образования.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 мая 2021 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Он напомнил, что в прошлом году из-за эпидемии коронавируса не работали не только школьные лагеря, но и внегородские оздоровительные учреждения.

«В этом году большинство внегородских оздоровительных учреждений также не планирует открываться. Но зато будет работать 191 лагерь на базе школ, в них отдохнет 25,6 тыс. детей. Смена будет составлять шесть часов в день, с двухразовым питанием. При благоприятной эпидемической ситуации планируется провести 41 экскурсию и походы для почти 700 детей», - сообщил Алексей Чубаров.

Кроме того, по его словам, с 1 июня по 31 августа в оздоровительном режиме будут работать 234 учреждения дошкольного образования, где планируется оздоровить около 41 тыс. детей.