Почетный харьковчанин Леонид Шутенко отмечает день рождения

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Леонида Шутенко - Почетного гражданина города Харькова, выдающегося специалиста в области городского хозяйства, изобретателя, советника ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.
«Ваша многолетняя работа на благо образования и науки, талант ученого, организатора и общественного деятеля высоко оценены в нашей стране. Ваши достижения, направленные на совершенствование образовательных процессов в сфере городского хозяйства, получили заслуженное уважение.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть Ваша научная компетентность служит успешной подготовке востребованных и высококвалифицированных специалистов», - говорится в поздравлении.
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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