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12.05.2021  10:44   

Почетный харьковчанин Леонид Шутенко отмечает день рождения

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Леонида Шутенко - Почетного гражданина города Харькова, выдающегося специалиста в области городского хозяйства, изобретателя, советника ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.

Почетный харьковчанин Леонид Шутенко отмечает день рождения

«Ваша многолетняя работа на благо образования и науки, талант ученого, организатора и общественного деятеля высоко оценены в нашей стране. Ваши достижения, направленные на совершенствование образовательных процессов в сфере городского хозяйства, получили заслуженное уважение.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть Ваша научная компетентность служит успешной подготовке востребованных и высококвалифицированных специалистов», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, леонид шутенко
 
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