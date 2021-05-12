Сегодня - день рождения почетного харьковчанина Владимира Шумилкина

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра города Владимира Шумилкина.
«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и вдохновения, осуществления всех планов и надежд.
Уверен, что Ваши личные и деловые качества, компетентность и настойчивость станут залогом успеха и новых достижений. Пусть любовь, уважение и поддержка родных, близких и друзей всегда Вас сопровождают», - говорится в поздравлении.
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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