12.05.2021 10:01

Сегодня - день рождения почетного харьковчанина Владимира Шумилкина

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра города Владимира Шумилкина.

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и вдохновения, осуществления всех планов и надежд.

Уверен, что Ваши личные и деловые качества, компетентность и настойчивость станут залогом успеха и новых достижений. Пусть любовь, уважение и поддержка родных, близких и друзей всегда Вас сопровождают», - говорится в поздравлении.