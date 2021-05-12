12.05.2021 14:43

На какие льготы имеет право многодетная семья?

Появились четкие разъяснения Минсоцполитики

Сонласно разъясненияс .Минсоцполитики, многодетным семьям предоставляются следующие льготы:

- 50% скидка платы за пользование жильем в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении дома, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

- 50% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством;

- 50% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого в пределах норм, определенных законодательством, в случае если соответствующие дома не имеют центрального отопления;

- внеочередная установка квартирных телефонов. Абонентская плата за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

«Указанные льготы предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (в 2021 году - 3180 гривень)», - обращают внимание в министерстве.

Дети из многодетных семей имеют право на такие льготы:

- бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;

- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения с привлечением необходимых специалистов, а также компенсация расходов на зубопротезирование;

- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

- при наличии удостоверения установленного образца, бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов (внутрирайонных, внутри- и межобластных), независимо от расстояния и места проживания;

- бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху.