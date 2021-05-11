11.05.2021 14:49

Харьков отмечает десятилетие партнерских отношений с черногорским городом (ВИДЕО)

Город Харьков и город Цетине (Черногория) отмечают десятую годовщину подписания Протокола об установлении партнерских отношений.

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, по этому случаю мэр Цетине Александар Кашчелан и первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак записали приветственные видеообращения для жителей городов-побратимов.

В своем поздравлении Александр Новак отметил, что представители двух городов продолжат эффективно работать и реализовывать новые проекты.

«Я убежден, что 10 лет - это не предел, когда стоит подводить итоги. Это, скорее, взлетная полоса к новым совместным победам. Искренне верю, что впереди нас ждет еще больше продуктивной работы, ярких проектов, международных конференций, встреч, обменов опытом на благо жителей наших городов», - отметил Александр Новак.

Александар Кашчелан заверил, что Цетине и Харьков продолжат сотрудничество.

«Мы с нетерпением ждем совместной деятельности, которая будет реализована в духе нашей дружбы на благо жителей, городов, народов», - ответил Александар Кашчелан.

Также стороны подтвердили готовность к дальнейшей реализации положений Протокола в аспекте международного сотрудничества.

Напомним, что харьковчане и жители черногорского города-побратима Цетине могут присоединиться к флешмобу , поборовшись за туристические путевки.

Для этого на личной странице в «Facebook» необходимо опубликовать собственные фото на фоне достопримечательностей родного города с хэштегом #KharkivCetinje10 и кратким описанием места на английском языке.