10.05.2021 16:39

Около 2 000 харьковчан внесли в список «Ленты памяти» к 9 Мая.

К общегородской акции «Лента памяти», которая проводилась в Харькове ко Дню победы над нацизмом, присоединились родственники около 2 тысяч харьковчан.

Напомним, что в преддверии 9 Мая городская власть обратилась к харьковчанам с просьбой заполнить «Ленту памяти» фамилиями родственников, которые своими подвигами приближали День победы. С 8 по 11 мая списки героев отображались бегущей строкой в эфире местных телеканалов, а также вчера вечером транслировались в виде лазерного шоу на Мемориале Славы.

Список заполнили имена харьковчан, которые защищали и освобождали Украину, Харьков во время Второй мировой войны, а также тех, кто своим самоотверженным трудом восстанавливал страну в послевоенные годы. Среди них дошедшие до Берлина ветераны войны Иван Алейников, Андрей Набоков, Николай Шарапов, освободители Харькова Сергей Антонов, Егор Литвиненко, Андрей Игнатьев, спасавшие жизни солдат медработники Алефтина Коротаева, Виталий Степанюк, Екатерина Агаркова, ветераны труда Вера Привалова, Федор Алексеев, Яков Балычев и др.

Напомним, проекционное 3D-шоу, посвященное 76-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошло в Харькове 9 мая на Мемориале славы.